Пушков ответил на обещание Порошенко убрать Черноморский флот из Крыма

Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018

Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Украины Петр Порошенко далек от реальности, если считает, что может заставить Черноморский флот России покинуть Крым.

"Из конституции Украины будет вычеркнуто положение о пребывании Черноморского флота в Крыму; поэтому, говорит Порошенко, его там не будет. Бытие в виртуальной реальности: от наличия той или иной строчки в конституции Украины не изменятся ни судьба Крыма, ни место размещения флота", — написал Пушков в Twitter.

Ранее 20 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что после возвращения Крыма под контроль Украины базы российского Черноморского флота в Севастополе не будет. Во время выступления в Верховной раде он сказал, что из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине.