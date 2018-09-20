Пушков ответил на обещание Порошенко убрать Черноморский флот из Крыма

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Украины Петр Порошенко далек от реальности, если считает, что может заставить Черноморский флот России покинуть Крым.
"Из конституции Украины будет вычеркнуто положение о пребывании Черноморского флота в Крыму; поэтому, говорит Порошенко, его там не будет. Бытие в виртуальной реальности: от наличия той или иной строчки в конституции Украины не изменятся ни судьба Крыма, ни место размещения флота", — написал Пушков в Twitter.