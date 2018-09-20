ЛДПР предложила Медведеву создать министерство кадровой политики

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Партия ЛДПР направила председателю правительства Димитрию Медведеву предложение создать в России министерство кадровой политики, которое будет заниматься подбором кадров на руководящие должности, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Василий Власов.

"Те проблемы, которые в Приморье происходят с выборами, и вообще много проколов во внутренней и внешней политике из-за того, что неправильно выстроена кадровая работа. Во многих странах мира существует министерство кадровой политики. Мы предлагаем Дмитрию Анатольевичу Медведеву, правительству создать министерство кадровой политики", — сказал Власов.

По словам депутата, такое ведомство могло бы заниматься изучением характеристик и подбором кадров на руководящие посты в стране.

Кандидаты в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и принял решение рекомендовать избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию ЦИК по проведению в Приморье новых выборов. Избирком Приморья в четверг по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными.