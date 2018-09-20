ЛДПР предложила Медведеву создать министерство кадровой политики

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Партия ЛДПР направила председателю правительства Димитрию Медведеву предложение создать в России министерство кадровой политики, которое будет заниматься подбором кадров на руководящие должности, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Василий Власов.
"Те проблемы, которые в Приморье происходят с выборами, и вообще много проколов во внутренней и внешней политике из-за того, что неправильно выстроена кадровая работа. Во многих странах мира существует министерство кадровой политики. Мы предлагаем Дмитрию Анатольевичу Медведеву, правительству создать министерство кадровой политики", — сказал Власов.
По словам депутата, такое ведомство могло бы заниматься изучением характеристик и подбором кадров на руководящие посты в стране.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию ЦИК по проведению в Приморье новых выборов. Избирком Приморья в четверг по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными.