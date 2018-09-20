МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Замглавы ЦИК России Николай Булаев не сомневался в том, что избирательная комиссия Приморского края прислушается к позиции Центризбиркома: для признания результатов выборов главы региона недействительными есть объективные причины, любое иное решение краевого избиркома было бы "не понято и непонятно".

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными, соответствующее решение было принято на заседании краевой комиссии в четверг.

"Я не сомневался, что избирательная комиссия Приморского края прислушается к позиции Центральной избирательной комиссии. К сожалению, ситуация сложилась так, что есть объективные причины, по которым эти выборы должны быть признаны недействительными", — сказал Булаев РИА Новости.

Он отметил, что абсолютное большинство профессиональных, грамотных экспертов оценивают ситуацию именно так: позиция ЦИК, а теперь и позиция избиркома Приморья в этом вопросе поддерживается.

"Мне кажется, любое другое решение в этой ситуации было бы не понято и было бы непонятно", — добавил зампред Центризбиркома.

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. После подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5 процентных пункта и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и на заседании в среду рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.