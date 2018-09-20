В Заксобрании Приморья назвали возможную дату новых выборов губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморского края могут рассмотреть вопрос о назначении даты новых выборов главы региона на очередном заседании 26 сентября, если вопрос не вынесут на внеочередное заседание, сообщил РИА Новости представитель заксобрания края.
"Решение только принято избиркомом. Вероятнее всего, рассмотрение вопроса о назначении новой даты выборов будет вынесено на очередное заседание заксобрания 26 сентября. Но возможно и вынесение вопроса на внеочередное заседание, если вдруг будет принято такое решение", — сказал собеседник агентства.
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. После подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5 процентных пункта и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.