Памфилова прокомментировала отмену результатов выборов главы Приморья

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова считает нормальным решение избиркома Приморского края об отмене результатов выборов, так как доводы для этого являются очень убедительными.

"Я считаю, что это нормально, поскольку у нас (для этого решения) доводы очень убедительные", — сказала Памфилова РИА Новости, комментируя решение избиркома края об отмене итогов выборов в Приморье.

Глава ЦИК пояснила, что основной довод для такого решения заключается в том, что в сложившейся ситуации адекватно зафиксировать и отразить мнение избирателей Приморского края было невозможно.

В четверг в крайизибиркоме Приморья прошло заседание, на котором принято решение признать выборы недействительными. За отмену результатов проголосовали 12 членов избирательной комиссии, против — один.

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. После подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5 процентных пункта и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и на заседании в среду рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.