Роспотребнадзор и Минсельхоз подписали соглашение об обмене информацией

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев подписали соглашение об информационном сотрудничестве между ведомствами, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Документ предусматривает информационное взаимодействие сторон в рамках реализации государственной политики в сфере обеспечения биологической и химической безопасности РФ.

"В частности, планируется организовать оперативный межведомственный обмен информацией о случаях возникновения заразных болезней животных, о выявленных административных правонарушениях в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, о выявленных нарушениях требований законодательства и технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза) к пищевой продукции, о наличии в обороте фальсифицированной, контрафактной и подсанкционной пищевой продукции", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, документ предполагает сотрудничество двух ведомств при проведении работ по локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней, общих для человека и животных.

Отмечается, что организация совместных мероприятий и обмен данными позволят обеспечить дополнительный контроль за качеством и безопасностью продукции животного и растительного происхождения, в том числе фальсифицированной пищевой продукцией, находящейся в обороте.