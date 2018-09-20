Сенатором в Совет Федераций от Иркутской области избрали Сергея Брилку

ИРКУТСК, 20 сен – РИА Новости. Полномочиями члена Совета Федерации от законодательного собрания Иркутской области наделен Сергей Брилка, сообщает пресс-служба областного законодательного собрания региона.

Внеочередное заседание областного парламента Иркутской области состоялось 19 сентября. На нем были избраны председатель парламента, его заместители, главы комитетов и представитель законодательного собрания в Совете Федерации ФС РФ.

"В ходе тайного голосования (на пост сенатора избрана — ред.) кандидатура депутата законодательного собрания Иркутской области третьего созыва Сергея Фатеевича Брилки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Брилка был избран в состав областного списка кандидатов партии "Единая Россия" большинством голосов. Из 42 депутатов, участвовавших в голосовании, 26 проголосовали "за".

Во втором созыве заксобания региона Брилка занимал пост председателя регионального парламента. После назначения он, в соответствии с законодательством, заявил о сложении с себя полномочий депутата.