МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают наделить прокуроров правом возбуждать уголовные дела и отказывать в этом наряду со следователями, а также предоставить сотрудникам надзорного органа ряд других полномочий. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Законодательная инициатива внесена в ГД депутатами от фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, Николаем Коломейцевым, Иваном Мельниковым, Алексеем Пономаревым и Юрием Синельщиковым.

Согласно документу, прокурор, как и руководитель следственного органа, а также следователь, дознаватель сможет возбуждать уголовное дело. Кроме того документом предлагается передать прокурору право принимать решение об отводе руководителя следственного органа, следователя, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя.

"Прокурор приобретает право принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела при наличии повода и основания, предусмотренного ст. 140 УПК РФ, а также по делам частного и частно-публичного обвинения, при отсутствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы, а также в случае совершения преступления лицом, данные о котором неизвестны", — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов, законопроект также предусматривает право прокурора и РСО производить отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству.

"Прокурор наделяется правом давать следователю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий, которые обязательны для следователя и руководителя следственного органа; отменять любые незаконные или необоснованные постановления следователя; разрешать отводы, заявленные нижестоящему прокурору, следователю, а также их самоотводы; отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, если ими допущено нарушение требований УПК РФ; приостанавливать или прекращать производство по любому уголовному делу", — отмечается в документе.

Авторы инициативы добавляют, что в законопроекте предлагается исключить правило, при котором прокурор может отменять постановление РСО, следователя о приостановлении предварительного следствия, либо о прекращении уголовного дела в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уголовного дела.

"Это правило является анахронизмом, ибо жалоба, иная информация о незаконности этих решений может поступить к прокурору спустя 14 дней. Необходимо заметить, что у РСО такое полномочие существует независимо ни от каких сроков", — подчеркивают авторы проекта.

"Необходимость предполагаемых изменений в УПК РФ обусловлена заметным падением качества предварительного следствия в стране при снижении нагрузки на следственный аппарат", — говорится также в пояснительной записке.