Памфилова уверена, что приморский избирком примет рекомендации ЦИК

КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. У ЦИК есть рычаги, чтобы рекомендации об отмене итогов выборов в Приморье были приняты, заявила глава ведомства Элла Памфилова.

"У нас есть рычаги… У нас есть возможность самим принять определённое решение", — сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, что будет, если избирком Приморья не прислушается к ЦИК и не отменит итоги выборов.

Она добавила, что для такого развития событий есть целый механизм, и ЦИК не отпустит эту ситуацию.

"Работаем на предупреждение, и тем, у кого там где-то шевелиться мысль, что они сейчас на предстоящих повторных выборах в регионах что-то попытаются нахимичить, мы не дадим это (сделать)", — добавила глава Центризбиркома.

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. После подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5 процентных пункта и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и на заседании в среду рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.