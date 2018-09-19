В новых выборах в Приморье смогут участвовать кандидаты второго тура

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Кандидаты, участвовавшие во втором туре выборов главы Приморского края, смогут баллотироваться и на новых выборах в случае их назначения, таких запретов нет, сказала секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть, сейчас обнулили все итоги голосования. "Запретов нет таких, ограничений нет", — сказала Гришина РИА Новости, отвечая на вопрос о том, смогут ли на повторных выборах выдвигаться кандидаты, участвовавшие во втором туре губернаторских выборов в крае.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

ЦИК России на заседании в среду принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.