Путин выразил Меркель обеспокоенность ситуацией после убийства Захарченко

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства главы ДНР Захарченко. Вновь акцентирована необходимость полного выполнения минского Комплекса мер 2015 года, включая законодательное закрепление Киевом особого статуса региона", — говорится в сообщении.