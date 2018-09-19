КПРФ настаивает на тщательном расследовании "драмы" на выборах в Приморье

Участники митинга в поддержку кандидата в губернаторы Приморского края от КПРФ Адрея Ищенко у здания администрации края во Владивостоке. 18 сентября 2018

Участники митинга в поддержку кандидата в губернаторы Приморского края от КПРФ Адрея Ищенко у здания администрации края во Владивостоке. 18 сентября 2018

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. КПРФ настаивает на тщательном расследовании ситуации на выборах в Приморье, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Мы в принципе настаиваем, прежде всего, на тщательном расследовании этой уголовно-криминальной драмы", — заявил Зюганов журналистам в среду.

По его словам, КПРФ считает, что врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко необходимо отправить в отставку. "Мы настаиваем на том, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко Андрея Владимировича. Он не может проводить очередные выборы", — сказал Зюганов.

По его словам, партия определится с кандидатом на выборы в Приморье позднее, когда прояснится ситуация. При этом он высказался в пользу изменений в составе избирательных комиссий и в законодательство.

Глава КПРФ также призвал распустить все избирательные комиссии в регионе, которые допустили нарушения в ходе выборов. Он подчеркнул, что те, кто фальсифицировал выбор и заставлял это делать членов избирательных комиссий, должны понести наказание.

Политик поблагодарил также всех избирателей, штабы КПРФ, кандидатов, юристов, наблюдателей и всех, кто участвовал в выборах.

© Инфографика Второй тур выборов губернатора Приморского края © Инфографика Второй тур выборов губернатора Приморского края

Лидер КПРФ попросил полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева дать официальный ответ на вопрос, давалась ли команда фальсифицировать выборы в Приморье.

Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. После подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и на заседании в среду рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.