КПРФ не согласна с новыми выборами главы Приморья

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. КПРФ не согласна с тем, что в Приморье нужно проводить новые выборы главы региона и считает победителем своего кандидата Андрея Ищенко, несмотря на рекомендацию ЦИК о признании итогов голосования в регионе недействительными.

"Мы не можем согласиться с тем, что нужно проводить новые выборы. Дело в том, что есть 97% подсчитанных результатов голосования, в соответствии с которыми результаты зафиксированы совершенно нормальные, которые должны быть признаны. Зона фальсификаций началась тогда, когда оставалось посчитать 3% бюллетеней", — заявил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков журналистам в среду. В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что "на сегодня победителем Приморского края является Ищенко".

Заявления сделаны несмотря на решение ЦИК после рассмотрения ситуации на месте, включая все жалобы, признать выборы в Приморье недействительными.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

© Инфографика Второй тур выборов губернатора Приморского края © Инфографика Второй тур выборов губернатора Приморского края

ЦИК России на заседании в среду принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.