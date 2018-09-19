Тарасенко примет решение об участии в выборах после заседания избиркома

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморского края, кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко примет решение об участии в новых выборах главы региона после заседания краевой избирательной комиссии. Об этом РИА Новости сообщила его пресс-секретарь Елена Бурмистрова.

Штаб его соперника Андрея Ищенко также заявил, что озвучит решение их кандидата после вердикта избиркома.

Ранее Тарасенко говорил, что будет участвовать в новых выборах, если прошедшее голосование признают несостоявшимся.

Выборы губернатора Приморья

Тарасенко и его соперник от КПРФ Андрей Ищенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. После публикации первых итогов единорос обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. По итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными из-за выявления "грубого вмешательства в избирательную кампанию с применением административного ресурса". Глава ведомства Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. В Кремле поддержали позицию Центризбиркома.

В ЦИК добавили, что ставят под сомнение дееспособность Приморского избиркома и не исключают, что могут самостоятельно принять решение об отмене итогов выборов в регионе.

Избирком Приморья рассмотрит рекомендации ЦИК в четверг.



