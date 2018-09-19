Рябухин вновь стал сенатором от Ульяновской области

САМАРА, 19 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ульяновской области нового шестого созыва на первом заседании утвердили на должность члена Совета Федерации кандидатуру Сергея Рябухина, который ранее также представлял заксобрание региона в верхней палате парламента.
"Наделить Рябухина Сергея Николаевича полномочиями представителя законодательного собрания Ульяновской области в Совете Федерации", — сказал спикер парламента Валерий Малышев.
Выборы в заксобрание Ульяновской области прошли 9 сентября в единый день голосования по смешанной системе. Половина депутатов (18 человек) была избрана по спискам, другая половина — по одномандатным округам. Места в новом созыве получили представители четырех партий: "Единая Россия" — 17 мест, КПРФ — 14, ЛДПР – четыре, "Коммунисты России" — одно.