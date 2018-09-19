Рябухин вновь стал сенатором от Ульяновской области

САМАРА, 19 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ульяновской области нового шестого созыва на первом заседании утвердили на должность члена Совета Федерации кандидатуру Сергея Рябухина, который ранее также представлял заксобрание региона в верхней палате парламента.

Ранее региональный политсовет "Единой России" выдвинул Рябухина на пост представителя в Совете Федерации от законодательного собрания области. Фракция внесла его кандидатуру на первом заседании парламента, предложений по кандидатурам от других фракций не поступало. Рябухина депутаты поддержали единогласно.

"Наделить Рябухина Сергея Николаевича полномочиями представителя законодательного собрания Ульяновской области в Совете Федерации", — сказал спикер парламента Валерий Малышев.

Рябухин, представляя ульяновский парламент предыдущего созыва в Совете Федерации, являлся главой комитета по бюджету и финансовым рынкам.

Выборы в заксобрание Ульяновской области прошли 9 сентября в единый день голосования по смешанной системе. Половина депутатов (18 человек) была избрана по спискам, другая половина — по одномандатным округам. Места в новом созыве получили представители четырех партий: "Единая Россия" — 17 мест, КПРФ — 14, ЛДПР – четыре, "Коммунисты России" — одно.