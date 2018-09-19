Россия и Турция в октябре проведут переговоры по упрощению визового режима

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российско-турецкие консультации по упрощению визового режима для отдельных категорий граждан пройдут в октябре в Москве, сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

По итогам переговоров глав МИД РФ и Турции было решено создать механизм по выработке договоренностей об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий граждан, в частности, владельцев служебных паспортов, водителей-дальнобойщиков.

"Постоянно идут у нас переговоры, в том числе по визовому механизму. Все это проходит в рамках консульских консультаций. В ближайшее время, если мне не изменяет память, в октябре должны будут пройти очередные консульские консультации, в ходе которых будут рассматриваться эти вопросы", — сказал Иванов журналистам.

По его словам, в процессе есть "определенные подвижки с точки зрения поездок по служебным паспортам".

"Так что работа не прекращалась, она идет", — добавил замминистра.