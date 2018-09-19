Сурайкин стал зампредом заксобрания Ульяновской области

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты России, председатель партии "Коммунисты России" (КПКР) Максим Сурайкин избран заместителем председателя заксобрания Ульяновской области, сообщает пресс-служба партии в среду.

"Соответствующее решение принято сегодня на первом заседании парламента региона",- говорится в сообщении.

Отмечается, что Сурайкин возглавлял список кандидатов КПКР на региональных выборах 9 сентября практически во всех субъектах РФ, партия получила 6 мандатов в 5 заксобраниях регионов, в том числе был преодолен 5% барьер в Ульяновской области. "Сурайкин отказался от мандата в других регионах, чтобы стать депутатом заксобрания Ульяновской области", — сообщает партия.

"Это важнейший регион для нашей партии — родина В. И. Ленина, 150-летие со дня рождения которого мы вскоре будем отмечать, а также территория, где сосредоточена промышленность, ее нужно поддерживать. Необходимо и срочно повышать уровень жизни трудящихся в области, он здесь уступает многим соседним регионам, для этого есть объективные причины и их нужно устранять", — приводит пресс-служба слова Сурайкина.