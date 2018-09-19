Путин выступит на пленарном заседании Евразийского женского форума

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 сентября в Санкт-Петербурге выступит на пленарном заседании второго Евразийского женского форума, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцатого сентября Владимир Путин в Санкт-Петербурге выступит на пленарном заседании второго Евразийского женского форума, который пройдет в Таврическом дворце. Основная тема форума — "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в работе форума принимают участие около двух тысяч участников из более 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций, руководители благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.