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Политика

ЦИК рекомендовал признать выборы губернатора Приморья недействительными

Сюжет:
Выборы губернатора Приморья (117)
(обновлено: 15:17 19.09.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУрны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными, заявила глава ведомства Элла Памфилова. Новые выборы могут состояться через три месяца.

Второй тур выборов губернатора Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Эксперт прокомментировал возможную отмену итогов выборов в Приморье
Второй тур выборов губернатора Приморья прошел 16 сентября. В нем участвовали временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. По итогам голосования сперва лидировал Тарасенко — он опережал Ищенко почти на 30 процентов. Но после подсчета 50 процентов бюллетеней вперед с отрывом в семь процентов вышел Ищенко. По итогам подсчета 99,03 процента протоколов Тарасенко набрал 49,02 процента голосов и вновь обогнал Ищенко — всего на полпроцента. В результате после подсчета ста процентов бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%.

При этом территориальный избирком Советского района Владивостока отменил итоги выборов по 13 участковым комиссиям, а оба кандидата подали в ЦИК десятки жалоб.

По словам Памфиловой, к решению рекомендовать отменить итоги выборов Центризбирком пришел, "тщательно проанализировав целый ряд факторов".

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Так, анализ жалоб, которые начали поступать на завершающем этапе подсчета голосов избирателей, дает основание полагать, что имело место грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса, говорится в справке ЦИК.

При этом комиссия отмечает, что нарушения относятся только к отдельным территориям Приморского края.

"Обидно, что такая локальная концентрация нарушений в нескольких территориях (в основном в городах Уссурийске, Находке и Артеме) перечеркивает добросовестную работу всех остальных избирательных комиссий, в том числе краевой комиссии, которая на сегодняшний день достойно пытается разобраться в ситуации и найти выход в рамках правового поля", — подчеркивается в документе.

Подкуп, принуждение и вбросы

Андрей Тарасенко, архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Как рассказала Памфилова, Центизбирком получил от обоих кандидатов более 70 жалоб, в которых они предъявляли серьезные претензии друг к другу и указывали на нарушения законодательства.

По ее словам, во втором туре выборов были случаи подкупа избирателей, принуждения к голосованию и вбросов бюллетеней. 

Все обстоятельства и факты, связанные с возможными нарушениями, отправили в правоохранительные органы, добавила глава ЦИК.

Через три месяца

В краевом избиркоме, в свою очередь, заявили, что рассмотрят рекомендации ЦИК на завтрашнем заседании. Если комиссия прислушается к Центризбиркому, то в крае назначат новую кампанию по выборам губернатора.

ВРИО губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. 4 июля 2018, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В таком случае новые выборы должны состояться через три месяца.

Врио главы региона Андрей Тарасенко уже заявил, что планирует принять в них участие. Его соперник Андрей Ищенко заявил, что не согласен с отменой выборов, но добавил, что решение о его дальнейшем участии примет партия. 

"Будем беспощадно отменять"

Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала и в будущем "беспощадно отменять" итоги голосования при нарушениях на выборах.

Андрей Турчак. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ЕР поблагодарила ЦИК за быструю проверку сигналов о нарушениях в Приморье
"Если, не дай бог, кто-то попытается, спрятавшись за юбки, трусливые мерзавцы, которые пытаются организовывать фальсификации, а сами прячутся потом, давят на этих женщин, учительниц в комиссиях и уходят от ответственности. А они как стрелочники потом идут по уголовной, по административной статье. Вот мы этого не допустим больше, мы будем всегда находить организаторов", — заявила она в эфире телеканала "Россия 1".

По ее мнению, необходимо выявлять чиновников, которые "привыкли выезжать на админресурсе".

"Надо выводить за ушки на солнышко всех нерадивых чиновников законодательной, исполнительной власти, которые привыкли за счет административного ресурса, скажем, вылезать или за счет авторитета президента. Вот они целый год то по заграницам, то свои дела решают, забывают о людях, не занимаются их конкретными делами, потом наступают выборы — они вспоминают: ага, надо-то голоса собрать в свою пользу", — заявила она.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Памфилова заявила, что не будет действовать по указке кого бы то ни было
Памфилова добавила, что она пришла в ЦИК, чтобы навести порядок в избирательной системе и сделать выборы максимально прозрачными, и что у нее есть поддержка президента на выполнение этой главной функции.

Глава Центризбиркома уточнила, что "есть у нас главы администраций разного уровня, которые хотят выслуживаться, показать, какие они лихие, какие молодцы". "И исподтишка начинают ради своего собственного кармана, ради своих собственных интересов и карьер, начинают людей ломать и скручивать", — продолжила Памфилова.

По ее словам, за два с половиной года работы ЦИК смог защитить региональные комиссии. При этом Памфилова выразила сожаление, что "полностью изжить это невозможно, особенно на местном уровне".

"Слава Богу, есть четкая принципиальная позиция президента", — заключила глава ЦИК.

Реакция Кремля

В Кремле поддерживают Центризбирком в вопросе о выборах губернатора Приморья, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я хочу напомнить вам неоднократно произнесенные президентом слова о приоритетности чистоты и справедливости выборов. Президент это говорил и в отношении парламентских выборов, и в отношении президентских выборов, и в отношении региональных выборов", — сказал он.

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Случаи признания недействительными результатов выборов в России
Пресс-секретарь добавил, что на встрече с избранными главами регионов Путин говорил о необходимости учета точек зрения всех людей. "Это тоже константа с точки зрения позиции президента", — отметил Песков.

По его словам, ситуация в Приморье идет в русле того, о чем неоднократно говорил Путин и на чем он всегда настаивал. "Поэтому подобную позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают", — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края остается Андрей Тарасенко.

"Если будут какие-то иные решения, или со стороны Тарасенко, или со стороны президента, естественно, вы об этом узнаете", — заключил пресс-секретарь.

© ИнфографикаВторой тур выборов губернатора Приморского края
© Инфографика
Второй тур выборов губернатора Приморского края
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