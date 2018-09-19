Агитационный материал за кандидата от КПРФ в Хакасии проверят на экстремизм

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Печатный агитационный материал в пользу представителя КПРФ Валентина Коновалова, претендующего на пост главы Хакасии, отправлен в правоохранительные органы для проверки содержания на экстремизм, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко во время включения на заседании комиссии.
Он также сообщил, что минувшей ночью в разных частях столицы Хакасии Абакане были развешаны чучела с фамилиями руководителей республики и административного центра региона. Ранее в избирательной комиссии субъекта сообщили, что на среду во время подготовки ко второму туру выборов главы Хакасии зафиксировано четыре жалобы.
Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Кандидат от "Единой России" Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову с 44,81%. На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать минимум 50% плюс один голос. Второй тур голосования назначен на 23 сентября.