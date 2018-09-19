Агитационный материал за кандидата от КПРФ в Хакасии проверят на экстремизм

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Печатный агитационный материал в пользу представителя КПРФ Валентина Коновалова, претендующего на пост главы Хакасии, отправлен в правоохранительные органы для проверки содержания на экстремизм, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко во время включения на заседании комиссии.

"В избирательную комиссию республики Хакасия поступила жалоба на агитационный материал, который, по мнению заявителей, содержит признаки незаконной агитации в пользу кандидата Коновалова. Данный материал, судя по выходным данным, издан тиражом 100 тысяч экземпляров и отпечатан в одной из типографий Красноярского края и является газетой "Тульская правда". При этом содержит фото лиц, которые не могут участвовать в агитации, нет указания, что материалы отпечатаны за счет избирательного фонда. Избирательная комиссия направила этот материал в правоохранительные органы на предмет экстремистской направленности", — Шевченко.

Он также сообщил, что минувшей ночью в разных частях столицы Хакасии Абакане были развешаны чучела с фамилиями руководителей республики и административного центра региона. Ранее в избирательной комиссии субъекта сообщили, что на среду во время подготовки ко второму туру выборов главы Хакасии зафиксировано четыре жалобы.

Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Кандидат от "Единой России" Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову с 44,81%. На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать минимум 50% плюс один голос. Второй тур голосования назначен на 23 сентября.