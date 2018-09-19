Памфилову возмутило отсутствие на заседании ЦИК главы избиркома Хакасии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова возмутилась отсутствием на рабочем месте во время заседания Центризбиркома главы избирательной комиссии Хакасии, с которым организована видеосвязь по подготовке ко второму туру губернаторских выборов.

Второй тур выборов назначен в Хакасии на 23 сентября.

"Где председатель комиссии? Где он?" — спросила Памфилова на заседании комиссии при организации видеосвязи с избиркомом Хакасии.

"Я не знаю, какие совещания у председателя комиссии могут быть важнее, чем заседание ЦИК. К кому он ездит на совещания? Это безобразие", — отметила Памфилова, после того, как ей сообщили, что председатель избиркома уехал на другое совещание.