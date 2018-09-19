Ищенко сделает заявление об участии в выборах после решения избиркома

ХАБАРОВСК, 19 сен — РИА Новости. Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко выступает против отмены результатов выборов, но ждет рассмотрения всех своих жалоб в ЦИК и решений крайизбиркома, после чего сделает заявление о своем участии, сообщил РИА Новости представитель штаба кандидата Николай Щербина.
"Андрей Сергеевич за то, чтобы все было по закону: он требует, чтобы были проверены все жалобы, он не согласен, чтобы отменять итоги второго тура, но дождется решения избирательной комиссии. После этого Андрей Сергеевич сделает заявления", — сказал Щербина, отвечая на вопрос агентства о том, когда он объявит о своем решении участвовать в выборах.
Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.