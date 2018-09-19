Ищенко сделает заявление об участии в выборах после решения избиркома

ХАБАРОВСК, 19 сен — РИА Новости. Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко выступает против отмены результатов выборов, но ждет рассмотрения всех своих жалоб в ЦИК и решений крайизбиркома, после чего сделает заявление о своем участии, сообщил РИА Новости представитель штаба кандидата Николай Щербина.

Ранее ЦИК России на своем заседании принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. Крайизбирком рассмотрит рекомендацию в четверг.

"Андрей Сергеевич за то, чтобы все было по закону: он требует, чтобы были проверены все жалобы, он не согласен, чтобы отменять итоги второго тура, но дождется решения избирательной комиссии. После этого Андрей Сергеевич сделает заявления", — сказал Щербина, отвечая на вопрос агентства о том, когда он объявит о своем решении участвовать в выборах.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

© Инфографика Второй тур выборов губернатора Приморского края © Инфографика Второй тур выборов губернатора Приморского края

В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.