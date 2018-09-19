ЕР поблагодарила ЦИК за быструю проверку сигналов о нарушениях в Приморье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "Единая Россия" благодарна ЦИК РФ за быструю и компетентную проверку всех сигналов о нарушениях на выборах в Приморье, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Он добавил, что для партии "чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение". "Для нас это принципиально важно, и, как вы помните, мы сами потребовали срочной и компетентной проверки всех обращений по нарушениям в ходе второго тура в Приморье", — сказал Турчак.
ЦИК России на заседании в среду принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.