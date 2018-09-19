ЕР поблагодарила ЦИК за быструю проверку сигналов о нарушениях в Приморье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "Единая Россия" благодарна ЦИК РФ за быструю и компетентную проверку всех сигналов о нарушениях на выборах в Приморье, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Мы благодарны Центральной избирательной комиссии за оперативную и компетентную проверку всех фактов", — цитирует пресс-служба партии слова Турчака.

Он добавил, что для партии "чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение". "Для нас это принципиально важно, и, как вы помните, мы сами потребовали срочной и компетентной проверки всех обращений по нарушениям в ходе второго тура в Приморье", — сказал Турчак.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%.

ЦИК России на заседании в среду принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.