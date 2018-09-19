Избирком Хакасии напомнил КПРФ о запрете агитации на митинге в день тишины

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Избирком Хакасии известил полицию и прокуратуру, что региональное отделение КПРФ планирует провести митинг накануне второго тура выборов главы региона в "день тишины", заявил член ЦИК России Евгений Шевченко во время включения на заседании Центризбиркома.

Первый тур выборов в Хакасии прошел в единый день голосования 9 сентября. Кандидат от "Единой России" Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%. На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать минимум 50% + 1 голос. Второй тур голосования назначен на 23 сентября.

"В печатном органе хакасского… отделения КПРФ, который вышел на прошедшей неделе, содержится информация о проведении митинга региональным отделением КПРФ 22 сентября, то есть в "день тишины". Анонсируется участие в нем депутатов Государственной думы, ВС РХ (Верховного совета Хакасии – ред.), муниципальных депутатов ряда других субъектов федерации и кандидата в должность главы республики Хакасии — Коновалова. Данный митинг является прямым нарушением законодательства, если на нем будет осуществляться предвыборная агитация в пользу кандидатов. Поэтому соответствующие представления направлены в правоохранительные органы, прокуратуру", — сказал Шевченко.

Он добавил, что уполномоченный по правам человека в республике также уведомлен о планируемом мероприятии.