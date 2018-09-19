Избирком Владимирской области заявил о готовности ко второму туру выборов

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев сообщил на заседании ЦИК РФ в среду, что в ходе подготовки второго тура губернаторских выборов на членов избирательных комиссий давления никто не оказывает, они готовы к предстоящему голосованию.
Минаев участвовал в заседании с помощью видеоконференцсвязи. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила его прокомментировать, справятся ли сотрудники избирательной комиссии "с любым давлением", не позволят ли фальсифицировать выборы.
Он отметил, что все 985 избирательных участков региона готовы к проведению повторного голосования. Всего в регионе 1,13 миллиона избирателей.
"Кандидаты достаточно активно проводят свои избирательные кампании. Кандидат Орлова представила в избирательную комиссию 23 агитационных материала, Сипягин – 5. Жалоб и обращений, связанных с подготовкой ко второму туру, нет", — подчеркнул глава облизбиркома.