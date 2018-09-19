Избирком Владимирской области заявил о готовности ко второму туру выборов

Голосование на избирательном участке в единый день голосования. Архивное фото

Голосование на избирательном участке в единый день голосования. Архивное фото

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев сообщил на заседании ЦИК РФ в среду, что в ходе подготовки второго тура губернаторских выборов на членов избирательных комиссий давления никто не оказывает, они готовы к предстоящему голосованию.

Выборы главы региона прошли во Владимирской области 9 сентября, в единый день голосования. После обработки 100% протоколов действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Светлана Орлова получила 36,42% голосов, обогнав Владимира Сипягина от ЛДПР, набравшего 31,19%. На 23 сентября в регионе назначен второй тур губернаторских выборов, в котором примут участие Орлова и Сипягин.

Минаев участвовал в заседании с помощью видеоконференцсвязи. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова попросила его прокомментировать, справятся ли сотрудники избирательной комиссии "с любым давлением", не позволят ли фальсифицировать выборы.

"Ни о каком давлении у нас пока информации нет. Поэтому надеемся, что день голосования пройдет организованно", — сказал Минаев.

Он отметил, что все 985 избирательных участков региона готовы к проведению повторного голосования. Всего в регионе 1,13 миллиона избирателей.

"Кандидаты достаточно активно проводят свои избирательные кампании. Кандидат Орлова представила в избирательную комиссию 23 агитационных материала, Сипягин – 5. Жалоб и обращений, связанных с подготовкой ко второму туру, нет", — подчеркнул глава облизбиркома.