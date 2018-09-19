МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассчитывает, что избирком Приморского края по рекомендации ЦИК признает недействительными результаты выборов губернатора.

"Если комиссия завтра собирается и принимает решение, поддерживает (рекомендацию ЦИК) — а я надеюсь, что поддержат — то законодательное собрание должно назначить выборы не позже середины декабря, то есть в пределах трех месяцев", — заявила Памфилова в эфире телеканала "Россия 1"

Ранее ЦИК России на своем заседании принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.