МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассчитывает, что избирком Приморского края по рекомендации ЦИК признает недействительными результаты выборов губернатора.
Ранее ЦИК России на своем заседании принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.
В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.