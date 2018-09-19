МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Четыре жалобы по нарушениям предвыборной агитации зафиксированы при подготовке ко второму туру выборов главы Хакасии, информация о нарушениях направлена в полицию, сообщила заместитель председателя избиркома республики Ирина Адмаева во время включения на заседании ЦИК.

"К нам в избирательную комиссию поступило четыре жалобы. Все четыре жалобы связаны с порядком ведения предвыборной агитации участниками избирательного процесса. В двух случаях жалобы были связаны с нарушением порядка распространения аудиовизуальных агитационных материалов в сети Интернет. Факты нарушений подтвердились и соответствующие представления направлены в МВД по республике Хакасия", — сказала Адмаева.

Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Кандидат от "Единой России", действующий глава региона Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову с 44,81%. На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать минимум 50% плюс один голос. Второй тур голосования назначен на 23 сентября.