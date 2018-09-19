Сергунина возглавила аппарат правительства Москвы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Наталья Сергунина, ранее занимавшая пост заммэра Москвы по вопросам экономической политики и развития города, возглавила аппарат мэра и правительства столицы и займется вопросами культуры, туризма и развития предпринимательства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сергунина Наталья Алексеевна возглавила аппарат правительства и будет курировать блок вопросов, связанных с культурой, туризмом и развитием предпринимательства", — говорится в сообщении, опубликованном в личном блоге Собянина.

Во вторник Собянин официально вступил в должность мэра Москвы после инаугурации.

Выборы столичного градоначальника прошли 9 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

В первый раз Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, проработавший на должности столичного градоначальника 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента РФ. Проработав около двух с половиной лет, в июне 2013 года Собянин досрочно подал в отставку, чтобы в сентябре принять участие в прямых выборах мэра.