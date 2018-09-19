Памфилова заявила, что не будет действовать по указке кого бы то ни было

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что никогда не будет делать то, что противно совести, и действовать по указке кого бы то ни было.

"Если кто-то думает что я такая пешка, я не для этого прожила свою жизнь непростую, чтобы быть пешкой в чьих бы то ни было руках и кивать, и действовать по указке кого бы то ни было. У меня есть своя позиция, свое понимание, что надо делать, именно поэтому я на этом месте сейчас. Если я пойму, что не получается или что-то не то происходит, конечно, меня тут не будет. Делать то, что противно моей совести я не буду никогда", — сказала она журналистам.

По ее словам, при принятии рекомендаций об отмене итогов выборов в Приморье, она ни на кого не оглядывалась. "У меня есть четкая задача, которую президент поставил – выборы должны быть честные, прозрачные, нормальные", — отметила глава ЦИК, пояснив, что имеет "в лице президента поддержку на действия по честной организации и проведению выборов".

"Поддержка в лице президента дает такие возможности (справиться с ситуацией как в Приморье – ред.)", — добавила Памфилова.

"У меня есть поддержка президента на выполнение этой главной функции, (того) для чего я сюда пришла: навести порядок в избирательной системе. У нас выборы должны быть максимально чистыми. Нам еще много чего предстоит сделать", — сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1"

Она уточнила, что "есть у нас главы администраций разного уровня, которые хотят выслуживаться, показать, какие они лихие, какие молодцы". "И исподтишка начинают ради своего собственного кармана, ради своих собственных интересов и карьер, начинают людей ломать и скручивать", — заявила Памфилова.

По ее словам, за 2,5 года работы ЦИК смог защитить региональные комиссии. "У нас люди в комиссиях воспряли, они стали уважать себя за свой труд. Они понимают, что мы их защитим", — сказала она.

Тем не менее, Памфилова выразила сожаление, что "полностью изжить это невозможно, особенно на местном уровне".

"Слава Богу, есть четкая принципиальная позиция президента", — заключила глава ЦИК.

Ранее ЦИК России на своем заседании принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.