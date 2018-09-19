Памфилова заявила, что не будет действовать по указке кого бы то ни было

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что никогда не будет делать то, что противно совести, и действовать по указке кого бы то ни было.
По ее словам, при принятии рекомендаций об отмене итогов выборов в Приморье, она ни на кого не оглядывалась. "У меня есть четкая задача, которую президент поставил – выборы должны быть честные, прозрачные, нормальные", — отметила глава ЦИК, пояснив, что имеет "в лице президента поддержку на действия по честной организации и проведению выборов".
"Поддержка в лице президента дает такие возможности (справиться с ситуацией как в Приморье – ред.)", — добавила Памфилова.
Она уточнила, что "есть у нас главы администраций разного уровня, которые хотят выслуживаться, показать, какие они лихие, какие молодцы". "И исподтишка начинают ради своего собственного кармана, ради своих собственных интересов и карьер, начинают людей ломать и скручивать", — заявила Памфилова.
По ее словам, за 2,5 года работы ЦИК смог защитить региональные комиссии. "У нас люди в комиссиях воспряли, они стали уважать себя за свой труд. Они понимают, что мы их защитим", — сказала она.
Тем не менее, Памфилова выразила сожаление, что "полностью изжить это невозможно, особенно на местном уровне".
"Слава Богу, есть четкая принципиальная позиция президента", — заключила глава ЦИК.
Ранее ЦИК России на своем заседании принял решение рекомендовать избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.