В СФ могут обсудить усиление ответственности за фальсификацию на выборах

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. После нарушений в Приморье в Совете Федерации могут обсудить усиление административной и уголовной ответственности за фальсификацию на выборах, заявил РИА Новости в среду глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Факты нарушений на выборах в Приморье должны быть объективно расследованы и по ним должны быть приняты предусмотренные законом меры", — сказал сенатор.

"Мы в Совете Федерации внимательно изучим ситуацию и при необходимости сформулируем предложения, направленные на усиление как административной, так и уголовной ответственности за фальсификацию на выборах", – подчеркнул председатель комитета СФ.

При этом Клишас напомнил, что и сейчас законодательство содержит серьезные санкции за нарушения законодательства в ходе избирательного процесса.

В среду ЦИК России заявил о грубом вмешательстве в выборы в Приморье с применением админресурса. ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. Ранее секретарь региональной избирательной комиссии Наталья Камаева сообщила РИА Новости, что итоговое решение по признанию или отмене результатов выборов главы Приморья примет краевой избирком.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.