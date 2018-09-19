Тарасенко не стоит участвовать в выборах, считает эксперт

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Если врио главы Приморья Андрей Тарасенко не будет принимать участие в выборах губернатора — это станет верным решением, учитывая то, какими средствами он и его конкурент вели борьбу за губернаторское кресло, считает руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в среду заявила, что ЦИК России рекомендует избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.

В ходе митинга во Владивостоке Тарасенко заявил, что он пока не знает, будет ли участвовать в выборах. Однако позже врио главы региона отметил, что надо идти на выборы. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что не согласен с тем, чтобы отменить результаты второго тура выборов главы Приморья, а решение о его участии в следующих выборах губернатора примет партия.

"Нужно все же дождаться официальных решений. Я пока видела сообщения, что он не идет, и это было бы правильным решением, потому что, учитывая то, как штабы обоих кандидатов боролись за победу, это дискредитирует их самих", — сказала РИА Новости Соколова.

Она отметила, что Приморье — "это уникальный случай", где не раз уже были и пересчеты, и отмены результатов на выборах.

"Можно сказать, там жесткая и не совсем чистая политическая борьба — для региона уже традиция. В Приморье огромное число заинтересованных игроков, есть и криминализированные, потому что это порт, рыбная ловля — отрасли с большой серой зоной, и многие политические игроки до сих пор сохраняют интересы в экономике", — сказала собеседница агентства.

По ее мнению, "это сложная ситуация, чтобы со всем справиться". "Но региональные кейсы не должны омрачать доверие к системе", — заключила Соколова.

Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.