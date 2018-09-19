ЦИК рассчитывает, что избирком Приморья учтет рекомендации комиссии

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЦИК РФ рассчитывает, что избирком Приморского края последует рекомендациям по отмене итогов голосования на выборах губернатора и не будет затягивать с этим решением, заявила глава ведомства Элла Памфилова.
"Думаю, что незамедлительно комиссия (Приморского края) решит эту проблему, не затягивая", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она выразила надежду, что избирком Приморья оперативно проведёт своё заседание и "услышит ЦИК".
Ранее Памфилова заявила, что ЦИК России рекомендует избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья.
В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сто
ронников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.