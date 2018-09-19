Пресс-секретарь Тарасенко опровергла слухи о его отставке

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко не писал заявление об отставке, сообщила его пресс-секретарь Елена Бурмистрова.

Подобная информация ранее появилась в одном из Telegram-каналов.

Сегодня Тарасенко заявил, что будет участвовать в третьем туре выборов губернатора региона, если голосование признают несостоявшимся.

В среду ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными.

Анализ жалоб на итоги голосования показал, что имело место "грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса", отметили в ЦИК. В Кремле заявили, что ценят и поддерживают позицию Центризбиркома.

Если выборы признают несостоявшимися, новое голосование пройдет через три месяца.

Второй тур

Тарасенко и его соперник от КПРФ Андрей Ищенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко.

Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал соперника на 0,5% и набрал 49,02%. Во вторник на сайте ЦИК появилась информация об обработке 100% бюллетеней: Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края отметили, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП заявили, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали.