МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы в среду на пленарном заседании почтили минутой молчания память погибших российских военных при крушении Ил-20 в Сирии.

"Уважаемый Вячеслав Викторович (Володин), уважаемые товарищи, коллеги. Как стало известно, вчера при выполнении служебного долга на территории Сирийской Арабской Республики погибла большая группа наших военнослужащих. Предлагаю почтить их память минутой молчания", — сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак (СР) в ходе пленарного заседания.

Парламентарии предложение поддержали и стоя почтили память погибших.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны РФ отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе Латакии, средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, так как он заходил на посадку. При этом Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

После инцидента президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предпримет ответные действия, которые будут направлены, в первую очередь, на дополнительное обеспечение безопасности ее военных и объектов в САР. По словам главы государства, это будут такие шаги, которые заметят все. В тот же день в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин заявил, что операции израильских ВВС в Сирии предпринимаются в нарушение суверенитета САР, а в данном случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов. Он призвал израильского премьера не допускать впредь ситуаций подобно той, которая привела к катастрофе Ил-20.

Нетаньяху в разговоре с Путиным выразил готовность предоставить России всю информацию, необходимую для расследования катастрофы Ил-20, а также призвал продолжать координацию военных двух стран в Сирии. При этом он возложил на САР ответственность за крушение самолета.