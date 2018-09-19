МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Депутаты Госдумы в среду на пленарном заседании почтили минутой молчания память погибших российских военных при крушении Ил-20 в Сирии.
Парламентарии предложение поддержали и стоя почтили память погибших.
Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.
После инцидента президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предпримет ответные действия, которые будут направлены, в первую очередь, на дополнительное обеспечение безопасности ее военных и объектов в САР. По словам главы государства, это будут такие шаги, которые заметят все. В тот же день в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин заявил, что операции израильских ВВС в Сирии предпринимаются в нарушение суверенитета САР, а в данном случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов. Он призвал израильского премьера не допускать впредь ситуаций подобно той, которая привела к катастрофе Ил-20.
Нетаньяху в разговоре с Путиным выразил готовность предоставить России всю информацию, необходимую для расследования катастрофы Ил-20, а также призвал продолжать координацию военных двух стран в Сирии. При этом он возложил на САР ответственность за крушение самолета.