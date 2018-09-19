Материалы о нарушениях на выборах в Приморье передадут правоохранителям

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЦИК РФ все материалы по нарушениям на выборах в Приморье передаст в правоохранительные органы и не допустит, чтобы за все "эти безобразия" отвечали "стрелочники", заявила глава ведомства Элла Памфилова.

"Все материалы по нарушениям на выборах в Приморье передадут в правоохранительные (органы), и не допустят, чтобы за все эти безобразия отвечали "стрелочники", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

В среду ЦИК России заявил о грубом вмешательстве в выборы в Приморье с применением админресурса. ЦИК рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. Ранее секретарь региональной избирательной комиссии Наталья Камаева сообщила РИА Новости, что итоговое решение по признанию или отмене результатов выборов главы Приморья примет краевой избирком.

Памфилова добавила, что ЦИК не успокоится пока не привлечет к ответственности истинных виновных в нарушениях на выборах. "Мы не дадим спокойно спать… Мы видим, что правоохранительные органы не выполняют своей функции, заматывают эти дела. В данном случае наш настрой такой: решительно будем отменять по малейшему поводу", — подчеркнула она.

В свою очередь, замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что членов участковых комиссий, в состав которых входят учителя, могли заставить совершать нарушения — нужно искать тех, кто принуждал их к этому.

"Им выломали руки, их заставили, если они вообще переписывали протокол. Они, может, вообще к ним не прикасались. Вот тот, кто это делал, пусть он сегодня встанет и скажет: "Я виновен, я ухожу", — сказал он.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.