Памфилова рассказала, когда могут состояться новые выборы в Приморье

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Новые выборы губернатора Приморья при непризнании результатов состоявшихся выборов пройдут через три месяца, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Как и положено, через три месяца", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос, когда будут новые выборы.
Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.