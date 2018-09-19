МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Анализ жалоб по выборам губернатора Приморья выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса, говорится в справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье.
В документе отмечается, что при этом "необходимо констатировать, что нарушения, сведения по которым излагались в жалобах, а также анализ данных, поступавших в ГАС "Выборы", относятся только к отдельным территориям Приморского края".
"Обидно, что такая локальная концентрация нарушений в нескольких территориях (в основном, в городах Уссурийске, Находке и Артеме) перечеркивает добросовестную работу всех остальных избирательных комиссий, в том числе краевой комиссии, которая на сегодняшний день достойно пытается разобраться в ситуации и найти выход в рамках правового поля", — подчёркивается в документе.
В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.
В среду ЦИК России рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными.