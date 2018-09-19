МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Анализ жалоб по выборам губернатора Приморья выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса, говорится в справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье.

"Анализ жалоб, которые начали поступать в ЦИК России и избирательную комиссию Приморского края на завершающем этапе подсчета голосов избирателей, дает основание полагать, что имело место грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса", — говорится в справке ЦИК о ходе проведения второго тура голосования в Приморье.

В документе отмечается, что при этом "необходимо констатировать, что нарушения, сведения по которым излагались в жалобах, а также анализ данных, поступавших в ГАС "Выборы", относятся только к отдельным территориям Приморского края".

"Обидно, что такая локальная концентрация нарушений в нескольких территориях (в основном, в городах Уссурийске, Находке и Артеме) перечеркивает добросовестную работу всех остальных избирательных комиссий, в том числе краевой комиссии, которая на сегодняшний день достойно пытается разобраться в ситуации и найти выход в рамках правового поля", — подчёркивается в документе.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.

В среду ЦИК России рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными.