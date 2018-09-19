В ЦИК поступило более 70 жалоб от кандидатов в губернаторы Приморья

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В ЦИК и избирком Приморского края поступило более 70 жалоб от обоих кандидатов в губернаторы региона, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"В ЦИК и региональный избирком в общей сложности поступило в общей сложности свыше 70 жалоб от обоих кандидатов, участвующих в выборах, в которых они предъявляют серьезные претензии друг к другу, а также указывают на выявленные нарушения законодательства РФ",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Согласно данным о ходе второго тура голосования в Приморье, предоставленных ЦИК РФ, в комиссию Приморского края за период с 15 сентября по сегодняшний день от кандидатов, их представителей и представителей партии КПРФ поступило 31 обращение (в том числе 23 обращения – от кандидата Андрея Ищенко и его представителей, 8 обращений – от кандидата Андрея Тарасенко), а также около 120 обращений поступили от избирателей и общественных организаций.

В ЦИК России по состоянию на вторник также поступило 40 обращений, связанных с проведением повторного голосования на досрочных выборах губернатора Приморского края и установлением результатов выборов.

По данным ЦИК, 29 обращений содержат сведения о различных нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов. В том числе по вопросам предполагаемой фальсификации итогов голосования поступило 22 жалобы, 18 из которых связаны с нарушениями при составлении протоколов об итогах голосования.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.