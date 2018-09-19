Ищенко привез в комиссию ЦИК документы по выборам в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко привез комиссии ЦИК во Владивостоке пакеты документов, подтверждающих, по его словам, факты нарушений.

Ранее сообщалось о прибытии и начале работы комиссии ЦИК в Приморье. В крайизбиркоме сообщали, что члены комиссии уже встретились с Ищенко. Ожидается, что комиссия проверит многочисленные жалобы на нарушения во втором туре выборов главы края. На сегодняшний день зафиксировано свыше 60 жалоб.

"Я как раз сейчас захожу в здание администрации края, где работает комиссия ЦИК, несу им пакеты документов по трем территориям", — сказал Ищенко. По его словам, речь идёт об участках в Артеме, Советском районе и Уссурийске. Среди документов — копии протоколов, которые, по его утверждению, были сфальсифицированы, аналитика от адвоката, видеоматериалы, письма в Генпрокуратуру. Ищенко отметил, что сейчас передает материалы комиссии ЦИК, которая вместе с правоохранителями должна их проверить.

Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и врио главы региона Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%. На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а Ищенко — 48,06%. Ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

В избиркоме края информировали, что проверяют жалобы сторонников Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет сомнений, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.