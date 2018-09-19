Спикером парламента в Хакасии переизбран Штыгашев

КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. Председателем Верховного совета Хакасии переизбран Владимир Штыгашев, который впервые стал спикером регионального парламента в 1992 году, сообщили РИА Новости в республиканском парламенте.

"Штыгашев избран председателем", — сказал собеседник агентства.

В парламенте отметили, что за Штыгашева от "Единой России" проголосовал 31 парламентарий, 16 – против и один воздержался. За представителя КПРФ Вячеслава Тутатчикова проголосовали 18 человек, против – 26, четверо воздержались.

Выборы в Верховный совет Хакасии состоялись 9 сентября. На выборах депутатов республиканского парламента по одномандатным избирательным округам из 25 мандатов "Единая Россия" получила 10 мест, КПРФ – восемь, ЛДПР – три, у самовыдвиженцев два мандата, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" и "Патриоты России" имеют по одному мандату. По единому избирательному округу в выборах участвовали пять партий. КПРФ получила восемь мандатов, "Единая Россия" — семь, ЛДПР — шесть, "Коммунисты России" — два, эсеры — два.