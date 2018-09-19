Комиссия ЦИК запросила у Ищенко доказательства по нарушениям в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко сообщил РИА Новости, что комиссия ЦИК, которая прибыла во Владивосток для проверки жалоб на выборах главы Приморского края, запросила у него полный комплект документов, подтверждающих заявления о нарушениях.
Комиссия ЦИК начала работу в Приморье в среду. Сообщалось, что ее представители встретятся с членами регионального избиркома и, вероятно, кандидатами для проверки многочисленных — зафиксировано свыше 60 жалоб — нарушений во втором туре выборов главы края.
"Встреча прошла… Они запросили полную фактуру: видео, факты", — сказал Ищенко. "Мы сейчас готовим все документы, после обеда сдадим… Штаб готовит полный комплект документов, после обеда я отвезу его лично, еще раз встречусь с комиссией", — добавил он.
По его словам, "в комиссии обещали, что будет пристальное внимание ко всем обстоятельствам". "Хочется верить, что они разберутся", — отметил Ищенко.
На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.
В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.