Доверенное лицо Тарасенко встретится с комиссией ЦИК в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в губернаторы Приморья Андрея Тарасенко Игорь Хрущев встретится с комиссией ЦИК, которая проверяет жалобы на выборах главы края, сообщила РИА Новости представитель штаба Тарасенко Юлия Яковенко.

Комиссия ЦИК начала работу в Приморье в среду. В крайизбиркоме сообщили, что члены комиссии уже встретились с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко, также предстоит встреча с Тарасенко для проверки многочисленных — зафиксировано свыше 60 жалоб — нарушений во втором туре выборов главы края.

"Комиссия избиркома работает по проверке жалоб. Встречается с представителями штабов обоих кандидатов. Сотрудничает с правоохранительными органами. Комиссия работает независимо, сами кандидаты не вмешиваются в ее деятельность и никак не влияют на ее выводы. Доверенное лицо Тарасенко Игорь Хрущев будет встречаться с комиссией", — сказала Яковенко.

На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.