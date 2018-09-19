В Приморье начала работу комиссия ЦИК, которая проверит жалобы на выборах

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Урны с бюллетенями на избирательном участке во Владивостоке, где проходит второй тур выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен — РИА Новости. Комиссия ЦИК начала работу в Приморье, где проверит жалобы на нарушения на губернаторских выборах, проверка продлится до четверга или, может быть, до пятницы, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома Роман Охотников.

Комиссия из ЦИК прибыла в Приморье утром в среду. Ожидается, что ее члены встретятся с членами региональной избирательной комиссии и, вероятно, кандидатами для проверки многочисленных жалоб на нарушения во втором туре выборов главы края. На сегодняшний день зафиксированы свыше 60 жалоб.

"Комиссия ЦИК начала работу в краевом избиркоме. Кандидаты на месте, встречи с ними пройдут в течение дня", — сказал Охотников.

По его словам, "проверка пройдет до завтра точно, вероятно, еще будет в пятницу".