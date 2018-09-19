Ищенко примет участие в работе комиссии ЦИК, проверяющей выборы в Приморье

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко во время митинга у здания администрации края во Владивостоке. 18 сентября 2018

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко во время митинга у здания администрации края во Владивостоке. 18 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко примет участие в работе комиссии ЦИК, которая в среду прибыла во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель штаба кандидата.

Ранее сообщалось о прибытии комиссии ЦИК в Приморье. Ожидается, что ее члены встретятся с членами регионального избиркома и, вероятно, кандидатами для проверки многочисленных жалоб на нарушения во втором туре выборов главы края. На сегодняшний день зафиксированы свыше 60 жалоб.

"Андрей Сергеевич примет участие в работе комиссии, он уже там – в крайизбиркоме", — сказал собеседник.

По его словам, всего штаб уже передал в ЦИК, ТИКи и крайизбирком около 20 жалоб. Значительная часть поступила в ЦИК и краевую комиссию.

"Мы обращаемся также в СК и прокуратуру, сегодня продолжаем готовить жалобы", — добавил он.

На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.