Путин призвал глав регионов формировать команды на основе общих ценностей

Владимир Путин во время встречи с первым заместителем премьера Государственного совета КНР Хань Чжэном. 18 сентября 2018

Владимир Путин во время встречи с первым заместителем премьера Государственного совета КНР Хань Чжэном. 18 сентября 2018

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Команды избранных глав регионов должны формироваться на основе общих ценностей и целей, а не на основе партийной принадлежности или политических взглядов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ваши команды должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или каких-то партийных преференций и партийной принадлежности, чтобы вашими соратниками, помощниками были люди профессиональные, энергичные, честные, способные эффективно работать над задачами развития регионов. Я хочу выразить надежду на то, что именно так вы и будете работать", — сказал Путин в ходе встречи с избранными главами регионов.

Он также призвал отвечать на запросы сторонников и граждан, проголосовавших за других кандидатов, не закрываться от тех, "кто имеет иную точку зрения", привлекать их к решению общих задач.

"Необходимо также выстраивать конструктивное сотрудничество с местным самоуправлением, оказывать содействие добровольцам. Следует создать работающие социальные лифты с использованием механизмов конкурса "Лидеры России". Он уже, этот механизм, работает, я прошу вас его поддержать", — добавил президент.

Путин во вторник провел встречу с избранными главами регионов, на которой присутствовали 21 победитель прошедших 9 сентября выборов.

Среди них главы избранные республик Дагестан, Ингушетия, Саха (Якутия), губернаторы Алтайского края, Красноярского края, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской областей, а также губернатор Московской области, мэр Москвы, руководители Нижегородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Тюменской областей, губернаторы Чукотского автономного округа и Ямало-Ненецкого.