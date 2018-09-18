Россия и КНР могут ставить перед собой более амбициозные цели, заявил Путин

Владимир Путин и первый заместитель премьера Государственного совета Китая Хань Чжэн во время встречи. 18 сентября 2018

Владимир Путин и первый заместитель премьера Государственного совета Китая Хань Чжэн во время встречи. 18 сентября 2018

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Накопленный опыт двусторонних отношений позволяет России и Китаю ставить перед собой более амбициозные цели, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с первым вице-премьером Госсовета КНР Хань Чжэном.

"Накопленный опыт позволяет нам выходить на новые рубежи, ставить перед собой более значимые амбициозные цели", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Москва и Пекин сохраняют интенсивный диалог на всех уровнях.

"Уверен, что нас ожидают новые достижения и успехи", — добавил он.

Путин отметил, что ранее во Владивостоке в рамках ВЭФ с председателем КНР Си Цзиньпином он обсудил практически все аспекты двусторонних отношений.

"Мы с председателем КНР говорили о перспективах наших торгово-экономических связей довольно много, говорили об удачно реализуемых проектах в энергетике и промышленности", — сказал он.

В свою очередь первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн заявил, что целью его визита в Россию является работа по реализации договоренностей, достигнутых между Путиным и Си Цзиньпином на полях Восточного экономического форума. "После завершения ВЭФ председатель Си Цзиньпин специально поручил мне реализацию договоренностей, достигнутых между вами", — сказал он.

Первый вице-премьер Госсовета КНР отметил, что накануне принял участие в заседаниях межправительственных комиссий по энергетике (сопредседатель с российской стороны — вице-премьер Дмитрий Козак) и инвестициям (сопредседатель со стороны России — первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов), а также провел переговоры с главами "Газпрома" и "Роснефти".