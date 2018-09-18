Путин призвал решать миграционные проблемы внутри ЕС

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Проблемы миграции в Европе должны решаться внутри ЕС, но если поощрять людей финансово, то поток беженцев не уменьшится, заявил президент России Владимир Путин.

"Это проблемы, которые должны решаться внутри Евросоюза, а не в России, но, судя по тому, как и что происходит, вряд ли он (миграционный поток) будет уменьшаться. Сначала говорили о выходцах из Сирии, из Ирака, из других стран ближнего Востока, теперь говорят о черной Африке. Количество мигрантов все время растет. Ситуация меняется только по географии, а потоки нарастают", — сказал Путин во вторник в ходе пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.

Он добавил, что потенциал для миграции у Европы колоссальный. "Если поощрять эту миграцию высокими социальными выплатами и еще какими-то бонусами, то с какой стати этот поток должен остановиться. Но это наши коллеги в Европе сами должны решить, что на их взгляд является наиболее предпочтительным для Европы и европейцев", — отметил Путин.

Он также уточнил, что в России есть свои вопросы и проблемы, связанные с пребыванием иностранцев на территорию РФ.

"В известной степени это не проще, чем в Европе, потому что у нас нет границ со странами, откуда идут потоки мигрантов. Но есть и свои особенности, которые заключаются в том, что, как правило, это все-таки люди из бывших республик Советского союза. Это значит, что они чаще всего владеют русским языком, понимают основы нашей культуры, в общем, они легче адаптируются к нашим условиям, хотя это тоже непросто и проблем здесь хватает. В том числе на рынке труда", — пояснил Путин.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь вооруженными конфликтами и острыми экономическими проблемами в Африке и на Ближнем Востоке.