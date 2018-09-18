Ищенко заявил о незаконных судовых участках в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко считает, что некоторые судовые участки были организованы незаконно, в краевом избиркоме не подтверждают приведенные им данные.

"Официально на почту депутата законодательно собрания мне пришли данные по нескольким судовым участкам. Я думаю, многие в соцсетях это видели… Мы эту информацию проверили. По нескольким судам, которые на самом деле проданы и находятся под юрисдикцией другого государства, а компания, которой они принадлежали, в 2017 году была ликвидирована. Там за врио Тарасенко проголосовало плюс 328 голосов", — сказал Ищенко на встрече со сторонниками. Приведенные им цифры на данный момент невозможно проверить по открытым данным избирательной комиссии.

В краевом избиркоме РИА Новости не подтвердили данные кандидата по судовым участкам. Представитель комиссии Роман Охотников отметил, что по судовым участкам, вероятно, жалоб не поступало. "Не могу припомнить, но информация, которая распространяется в Telegram, не соответствует действительности. Там под этим номером судового участка совсем другое судно", — сказал он.

Ищенко также отметил, что отмена результатов на 13 участках в Советском районе произошла после того, как сторонники Ищенко заблокировали территорию избирательной комиссии Советского района.

"Мы сделали все возможное, и 13 сфальсифицированных протоколов не были введены в систему ГАС "Выборы", — отметил Ищенко, добавив, что его штаб выявил участника фальсификаций, данные по нему переданы в Следственный комитет.

На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал представляющий КПРФ Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.