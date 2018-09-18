Ищенко заявил о незаконных судовых участках в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко считает, что некоторые судовые участки были организованы незаконно, в краевом избиркоме не подтверждают приведенные им данные.
В краевом избиркоме РИА Новости не подтвердили данные кандидата по судовым участкам. Представитель комиссии Роман Охотников отметил, что по судовым участкам, вероятно, жалоб не поступало. "Не могу припомнить, но информация, которая распространяется в Telegram, не соответствует действительности. Там под этим номером судового участка совсем другое судно", — сказал он.
"Мы сделали все возможное, и 13 сфальсифицированных протоколов не были введены в систему ГАС "Выборы", — отметил Ищенко, добавив, что его штаб выявил участника фальсификаций, данные по нему переданы в Следственный комитет.
На сайте ЦИК во вторник появилась информация об обработке 100% бюллетеней, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей, а кандидат в губернаторы от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%. При этом ранее в ТИК Советского района Владивостока сообщили об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям.
В избиркоме края сообщали, что проверяют жалобы сторонников представляющего КПРФ Ищенко. В региональной ОП отмечали, что наблюдатели нарушений в подсчете протоколов не зафиксировали. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Памфилова подчеркнула, что у ЦИК нет никаких сомнений в том, что выборы главы региона в Приморье состоялись, другой вопрос — будут ли признаны их результаты по отдельным участкам или в целом.