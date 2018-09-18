Специалисты ЦИК выехали в Приморье

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

Подсчет голосов на избирательном участке во Владивостоке во время второго тура выборов губернатора Приморского края. 16 сентября 2018

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что специалисты Центризбиркома уже выехали в Приморский край после сообщений о возможных фальсификациях в ходе второго тура выборов главы региона.

Ранее председатель ЦИК попросила участников выборов представить в Центризбирком информацию о фактах злоупотреблений и нарушений в ходе второго тура, о которых они заявляли в СМИ. Памфилова сообщала также, что запросила обращения и документы у краевого избиркома, а не позднее среды в регион будет направлена команда экспертов ЦИК.

"Специалисты ЦИК уже выехали в Приморье", — сказала Памфилова РИА Новости во вторник.

Ранее на сайте Центризбиркома появилась информация об обработке 100% протоколов участковых избирательных комиссий, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил во втором туре 49,55% голосов избирателей, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.

До этого кандидаты в губернаторы Приморья обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов. Тарасенко после публикации первых итогов голосования обходил своего соперника почти на 30%, но уже после подсчета 50% бюллетеней с отрывом в 7% лидировал Ищенко. Утром в понедельник после подсчета 99,03% протоколов Тарасенко вновь обогнал своего соперника на 0,5% и набрал 49,02%.

Глава ЦИК тогда призвала участников второго тура представить фактические материалы по возможным нарушениям. Памфилова подчеркнула, что комиссия намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе. Она не исключила, что в случае выявления злоупотреблений будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом, если для этого будут основания.