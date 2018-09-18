Специалисты ЦИК выехали в Приморье

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что специалисты Центризбиркома уже выехали в Приморский край после сообщений о возможных фальсификациях в ходе второго тура выборов главы региона.
Ранее председатель ЦИК попросила участников выборов представить в Центризбирком информацию о фактах злоупотреблений и нарушений в ходе второго тура, о которых они заявляли в СМИ. Памфилова сообщала также, что запросила обращения и документы у краевого избиркома, а не позднее среды в регион будет направлена команда экспертов ЦИК.
"Специалисты ЦИК уже выехали в Приморье", — сказала Памфилова РИА Новости во вторник.
Ранее на сайте Центризбиркома появилась информация об обработке 100% протоколов участковых избирательных комиссий, согласно которой врио главы региона Андрей Тарасенко получил во втором туре 49,55% голосов избирателей, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.
Глава ЦИК тогда призвала участников второго тура представить фактические материалы по возможным нарушениям. Памфилова подчеркнула, что комиссия намерена тщательно во всем разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе. Она не исключила, что в случае выявления злоупотреблений будут предприняты меры вплоть до отмены результатов голосования на тех или иных избирательных участках или даже в целом, если для этого будут основания.