МУРМАНСК, 18 сен — РИА Новости. Возглавлявшие партийные списки на выборах в собрание депутатов Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский ("Единая Россия"), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Максим Сурайкин ("Коммунистическая партия "Коммунисты России") отказались от депутатских мандатов, они должны быть переданы следующим по спискам кандидатам, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Ненецкого округа.
Как пояснили в комиссии, в соответствии с действующим выборным законодательством, теперь вакантные мандаты должны быть переданы следующим зарегистрированным по спискам кандидатам. Ими стали соответственно Александр Лутовинов ("Единая Россия"), Николай Запалов (ЛДПР) и Николай Миловский "Коммунисты России".
Теперь избранным депутатам на первой сессии собрания до конца сентября предстоит определить руководящий состав парламента. Как сообщается на сайте собрания депутатов округа, мандаты распределились следующим образом: единороссы получают в общей сложности 11 мест (из них 4 по единому округу, остальные – по одномандатному), у КПРФ, как и у ЛДПР — два мандата в едином избирательном округе плюс один по одномандатному округу, по одному мандату получат партии "Коммунисты России", "Родина" и "Справедливая Россия".