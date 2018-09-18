МУРМАНСК, 18 сен — РИА Новости. Возглавлявшие партийные списки на выборах в собрание депутатов Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский ("Единая Россия"), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Максим Сурайкин ("Коммунистическая партия "Коммунисты России") отказались от депутатских мандатов, они должны быть переданы следующим по спискам кандидатам, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Ненецкого округа.

"Члены избирательной комиссии НАО рассмотрели письменные заявления об отказе от депутатских мандатов. В адрес избиркома поступили заявления от Александра Цыбульского (врио губернатора округа — ред.), Владимира Жириновского и Максима Сурайкина. Все три поданных заявления удовлетворены", — сообщили в избиркоме.

Как пояснили в комиссии, в соответствии с действующим выборным законодательством, теперь вакантные мандаты должны быть переданы следующим зарегистрированным по спискам кандидатам. Ими стали соответственно Александр Лутовинов ("Единая Россия"), Николай Запалов (ЛДПР) и Николай Миловский "Коммунисты России".

"Они также должны выразить согласие или заявить об отказе", — отметила собеседница агентства. Остальные избранные депутаты ранее сообщили в избирательную комиссию о готовности к получению депутатских мандатов — уведомления официально представили 8 депутатов, избранных по партийным спискам по единому избирательному округу.

Теперь избранным депутатам на первой сессии собрания до конца сентября предстоит определить руководящий состав парламента. Как сообщается на сайте собрания депутатов округа, мандаты распределились следующим образом: единороссы получают в общей сложности 11 мест (из них 4 по единому округу, остальные – по одномандатному), у КПРФ, как и у ЛДПР — два мандата в едином избирательном округе плюс один по одномандатному округу, по одному мандату получат партии "Коммунисты России", "Родина" и "Справедливая Россия".